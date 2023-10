Regierung Pegel sichert Schutz jüdischer Einrichtungen in MV zu Von dpa | 09.10.2023, 12:44 Uhr | Update vor 17 Min. Christian Pegel Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Auch Mecklenburg-Vorpommern passt nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel seine Schutzvorkehrungen für jüdische Einrichtungen und für im Land lebende Israelis an. Wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte, liegt eine Gefährdungsbewertung des Bundeskriminalamtes vor. Auf deren Basis hätten sich die Polizeibehörden der Länder auf ein einheitliches Maß an Schutzmaßnahmen verständigt. „Dies hat insbesondere Bedeutung für die in diesen Tagen anstehenden jüdischen Festtage“, sagte Pegel, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. Es gebe bereits umfassende Sicherheitsvorkehrungen, die fortlaufend aktualisiert würden.