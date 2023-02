Christian Pegel Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Prozesse Pegel: Verfassungsgerichtsurteil über MV hinaus bedeutend Von dpa | 01.02.2023, 13:41 Uhr

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen Teile des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern hat nach Ansicht des Schweriner Innenministers Christian Pegel (SPD) Bedeutung über den Nordosten hinaus. In anderen Bundesländern gebe es ähnliche Regelungen wie in MV, erklärte Pegel am Mittwoch. Der Minister kündigte an, dem Landtag bis Jahresende einen Entwurf zur Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes vorzulegen. Dabei würden die Vorgaben aus Karlsruhe eins zu eins umgesetzt.