Innenminister Christian Pegel FOTO: Jens Büttner Statistik Personalmangel auf dem Land: Befrager gesucht Von dpa | 31.03.2022, 13:43 Uhr | Update vor 7 Min.

Das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern hat Probleme, für Deutschlands größte amtliche statistische Erhebung Helfer im ländlichen Raum zu finden. Für den Zensus 2022 werden rund 2000 sogenannte Erhebungsbeauftragte im Nordosten benötigt, wie das Amt am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Sie sollen die per Stichprobe ausgewählten Haushalte zur Lebenssituation ihrer Mitglieder befragen - vom Schul- und Ausbildungsstand bis hin zur Erwerbstätigkeit. Allerdings haben sich den Angaben zufolge erst 1162 Menschen im Nordosten bereit erklärt, die meisten davon in den Städten.