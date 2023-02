Kinderdorffamilie des Albert-Schweitzer-Familienwerks Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Soziales Personalmangel ist Problem für stationäre Kinderhilfe Von dpa | 25.02.2023, 09:01 Uhr

Die stationäre Kinderhilfe und Jugendhilfe im Nordosten leidet unter Personalmangel. „Die Not ist groß. Seit Jahren kriegen wir immer mehr Anfragen“, sagt Inka Peters, Landesgeschäftsführerin der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke der Deutschen Presse-Agentur. Oft könne sie Kinder, die Betreuung bräuchten, nicht aufnehmen. „Weil wir kein Personal haben“, sagte Peters zur Begründung. In Wolgast stehe ein Kinderdorfhaus deshalb sogar leer. In solche Kinderdorfhäuser werden Kinder aufgenommen, wenn sie zum eigenen Schutz aus ihren leiblichen Familien herausgenommen werden.