Peters warnt vor Drogen-„Katastrophe größeren Ausmaßes" Von dpa | 28.06.2023, 16:16 Uhr

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern sieht nach dem Drogentod einer 13-jährigen Schülerin mögliche Zusammenhänge zwischen dem plötzlichen Auftauchen hoch dosierter Drogen und dem bevorstehenden Fusion-Festival an der Mecklenburgischen Seenplatte. „Ich bin in großer Sorge, dass die Zahl der Opfer nach Festivalbeginn deutlich steigen könnte“, sagte der Landes-Generalsekretär der Partei, Daniel Peters, am Mittwoch in Schwerin. An die zuständigen Behörden appellierte er, sich schnellstens bewusst zu machen, „dass sich hier eine Katastrophe größeren Ausmaßes anbahnen könnte“. Zu dem Musik- und Theaterfestival in Lärz werden von Donnerstag bis Sonntag bis zu 70.000 meist jugendliche Gäste erwartet.