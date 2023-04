LNG-Terminal vor Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Petition gegen LNG-Terminal: Organisatoren optimistisch Von dpa | 05.04.2023, 13:11 Uhr

Die Initiatoren einer Bundestagspetition gegen ein Flüssigerdgas (LNG)-Terminal vor oder auf Rügen haben sich kurz vor Ende der Unterschriftensammlung optimistisch gezeigt. Man gehe vorbehaltlich der offiziellen Auszählung davon aus, das notwendige Quorum von 50.000 Mitzeichnern erreicht zu haben, teilte ein Sprecher der Initiative am Mittwoch mit. In diesem Fall müssten die Organisatoren in einer öffentlichen Sitzung vom Petitionsausschuss des Bundestags angehört werden.