Auf dem Darß (Vorpommern-Rügen) ist am Samstag ein durchgegangenes Reitpferd von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Das Tier hatte die 48 Jahre alte Reiterin bei einem Ausritt bei Born abgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Auf der Landstraße 21 sei es dann mit dem Auto eines 81 Jahre alten Urlaubers zusammengestoßen. Ein herbeigerufener Tierarzt habe dem verletzten Pferd nicht mehr helfen können. Autofahrer und Reiterin blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf 10.000 Euro.