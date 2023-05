Pflegeheim Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Pflegeberufe Pflege: Paritätischer sieht deutlich höheren Personalbedarf Von dpa | 03.05.2023, 17:08 Uhr

Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht in Mecklenburg-Vorpommern für die Zukunft einen deutlich höheren Personalbedarf als von den Pflegekassen prognostiziert. „Eine Personalbedarfsplanung muss auch die ambulante und teilstationäre Pflege in den Blick nehmen, die Eingliederungshilfe und den weiteren Gesundheitsbereich, einschließlich der Krankenhausversorgung“, sagte der Verbandsvorsitzende Friedrich Wilhelm Bluschke am Mittwoch in Schwerin.