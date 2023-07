Pflegeheim Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Gesundheit Pflegeheim-Plätze erneut teurer: Zuzahlungen steigen stark Von dpa | 18.07.2023, 05:22 Uhr

Die Kosten für Pflegeheimplätze steigen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stärker als in anderen Bundesländern. Die Eigenanteile für die Pflege im Heim schnellen in die Höhe.