Pflegenetzwerk fordern Handeln: „Endlich Tacheles reden" Von dpa | 22.06.2023, 16:19 Uhr

Das Netzwerk Pflege in Not fordert die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern auf, sich auf Bundesebene konkreter für eine Pflegereform einzusetzen. In den zur Verfügung stehenden Gremien müsse sie „klare Forderungen benennen und endlich Tacheles reden“, teilte das Netzwerk am Donnerstag anlässlich der Tagung des Sozialverbands bpa in Linstow (Landkreis Rostock) mit. Deutliche Verbesserungen seien etwa bei den Arbeitsbedingungen und der Kapazität erforderlich.