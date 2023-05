Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Pflegeverbände haben Personalmangel: Tag der Pflege Von dpa | 12.05.2023, 12:35 Uhr

Am Internationalen Tag der Pflege haben Pflegeverbände am Freitag mehr staatliches Engagement für die Berufsausbildung von Pflegekräften gefordert. Der Arbeitskräftemangel in der Pflege stelle eine riesige Herausforderung dar, erklärte der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Dieter Eichler. „Er führt zur Überbelastung der vorhandenen Pflegekräfte, was sowohl ihre eigene Gesundheit als auch die Qualität der Patientenversorgung beeinträchtigen kann.“