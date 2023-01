Fachkräfte-Projekt in MV Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Industrie- und Handelskammer Pilotprojekt für Fachkräfte aus Brasilien, Indien, Vietnam Von dpa | 18.01.2023, 05:52 Uhr

In Kooperation mit der Agentur für Arbeit begleitet die Industrie- und Handelskammer zu Rostock beim Pilotprojekt „Hand in Hand for International Talents“ 13 Fachkräfte, die aus Brasilien, Indien und Vietnam nach Mecklenburg-Vorpommern übergesiedelt sind. Die Kammer gehört zu bundesweit sieben IHKs, die an dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Programm teilnehmen. Die Kontakte im Ausland laufen über die Auslandshandelskammern.