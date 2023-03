2200 Beschäftigte arbeiten in MV in der Obst- und Gemüseindustrie: Sie fordern deutlich höhere Löhne. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Lohnforderungen Pizzafabrik, Kaffeewerk, Kartoffelverarbeiter: Arbeiter in MV wollen deutlich mehr Geld Von Torsten Roth | 23.03.2023, 11:52 Uhr

Schluss mit Zurückhaltung: Der wichtigsten Branche in MV droht ein harter Tarifstreit. Was die Beschäftigten in der Ernährungsindustrie fordern.