Brandstiftung? Pkw in Robert-Koch-Straße in Wolgast vollständig ausgebrannt Von Katrin Glüsenkamp | 23.04.2023, 10:14 Uhr

In Wolgast brannte am Freitagabend ein Pkw in der Robert-Koch-Straße. Die angerückten Feuerwehren übernahmen umgehend die Löscharbeiten.