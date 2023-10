Der Junge starb demnach im September 2021 infolge starken Durchfalls an einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern. Die Angeklagte sagte während des Prozesses, sie sei damals vollkommen überfordert gewesen. Vor den Plädoyers will die Strafkammer am Mittwoch noch einen psychiatrischen Sachverständigen hören. Das Urteil wird voraussichtlich am 24. Oktober verkündet.