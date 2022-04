MV-Werften. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Industrie Plan für Teil der MV-Werften in Wismar wird vorgestellt Von dpa | 22.04.2022, 08:23 Uhr

Der Insolvenzverwalter der MV-Werften, Christoph Morgen, will am Freitag bekannt geben, wie es mit der MV Werften Fertigmodule GmbH in Wismar weitergehen soll. Es sei gelungen, eine positive Zukunftsperspektive für den Standort Wismar und die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen, hieß es zuletzt.