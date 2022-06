ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Ludwigslust-Parchim Plane geschlitzt: Diebe plündern Lkw-Auflieger an A24 Von dpa | 02.06.2022, 08:13 Uhr

Sogenannte Planenschlitzer haben in Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) an der Autobahn 24 Berlin-Hamburg einen Lkw-Auflieger geplündert. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Diebstahl auf dem Gelände eines Autohofes abseits der A24 und wurde am Mittwoch angezeigt. Der oder die Täter hätten nachts Planen des Sattelzuges aufgeschnitten, Türen geöffnet und unter anderem eine größere Menge Tabakwaren gestohlen. Unklar sei noch, ob es sich um Zigaretten oder losen Tabak gehandelt habe.