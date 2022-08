Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesumweltministerin, macht sich ein Bild von der Umweltkatastrophe. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Umwelt Polen schließt Schwermetalle aus: Ursache für Fischsterben Von dpa | 14.08.2022, 10:10 Uhr

Das Fischsterben in der Oder ist nach Angaben der polnischen Regierung nicht auf Schwermetalle zurückzuführen. Dies hätten weitere Analysen toter Fische durch das staatliche Veterinärinstitut ergeben, schrieb Umweltministerin Anna Moskwa am Samstagabend auf Twitter. Zuvor hatte die Regierung in Warschau bereits erhöhte Quersilberwerte als Ursache ausgeschlossen.