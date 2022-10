Flüchtlingsunterkunft abgebrannt - Keine Verletzten Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Ermittlungen Politischer Hintergrund bei Brand vermutet Von dpa | 20.10.2022, 11:46 Uhr

Nach dem Brand einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Groß Strömkendorf bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern vermutet die Polizei einen politischen Hintergrund. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Donnerstag mit.