Die gesamte Gruppe war am Samstag nahe Blankensee aufgegriffen worden. Sie seien in einem „weißen Kastenwagen“ an die Grenze gebracht worden. Niemand habe Papiere bei sich gehabt. Als Schleuserroute wurde die Balkan-Route über Türkei, Serbien und Slowakei genannt.



Eine weitere Schleusungsroute laufe von Afghanistan über Pakistan, Russland, Weißrussland, Litauen nach Polen und Deutschland. Diese Migranten gaben laut Bundespolizei an, an Schleuser zwischen 5200 und 10.000 Dollar gezahlt zu haben. In den letzten Monaten hat die Zahl der Schleusungen nach Deutschland vor allem über die östliche Grenze in Vorpommern, Brandenburg und Sachsen stark zugenommen.