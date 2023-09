Vorpommern-Greifswald Polizei: Erneut 15 eingeschleuste Migranten aufgegriffen Von dpa | 11.09.2023, 09:55 Uhr | Update vor 18 Min. Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundespolizei hat am Wochenende in Vorpommern an der Grenze zu Polen 15 illegal eingereiste Migranten aufgegriffen. Am Sonntag wurden erst neun Männer und eine Frau aus Syrien zu Fuß in Krackow (Vorpommern-Greifswald) und fünf weitere Syrer in einem anderen Nachbardorf gemeldet, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Ermittlungen ergaben, dass alle zu einer Gruppe gehörten, die von der Türkei über die Slowakei nach Polen geschleust worden war. Alle 15 Zuwanderer kamen in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes MV für Asylbewerber in Stern Buchholz bei Schwerin.