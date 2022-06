Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Tatverdächtiger Polizei fasst mutmaßlichen Diesel-Dieb auf Rügen Von dpa | 30.06.2022, 08:19 Uhr

Die Polizei in Vorpommern ermittelt im Zusammenhang mit einer Reihe von Dieseldiebstählen gegen einen Tatverdächtigen von der Insel Rügen. Wie eine Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, hat der 19-Jährige bereits mehrere Diebstähle gestanden. Der junge Mann sei den Beamten bei einer abendlichen Verkehrskontrolle in Bergen (Vorpommern-Rügen) ins Netz gegangen, weil bei ihm im Wagen mutmaßliches Tatwerkzeug wie eine Pumpe, Schläuche und Kraftstoffkanister gefunden worden waren.