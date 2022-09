Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Autodiebstahl Polizei findet gestohlenes Wohnmobil und mutmaßlichen Dieb Von dpa | 08.09.2022, 17:26 Uhr

Die Polizei hat in Vorpommern ein in Brandenburg gestohlenes Wohnmobil samt mutmaßlichem Dieb gefunden. Zuvor hatten Potsdamer Beamte am Donnerstag Kollegen in Neubrandenburg den Diebstahl gemeldet, teilte die Polizei mit. Es habe Hinweise gegeben, dass das Fahrzeug im Landkreis Vorpommern-Greifswald unterwegs sei. Beamte hätten das Wohnmobil kurze Zeit später in Torgelow festgestellt. Im Fahrzeug hielt sich demnach der mutmaßliche Dieb versteckt. Der 26-jährige Pole wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Unter anderem ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen.