Greifswald Polizei findet zerstückelte Leiche in Wohnung Von dpa | 22.10.2023, 17:54 Uhr | Update vor 28 Min.

Die Polizei in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) hat zwei Männer festgenommen, die einen Mann getötet und dann zerstückelt haben sollen. Nach einem Hinweis auf die Straftat seien Beamte am späten Samstagabend zu der angegebenen Wohnung gefahren und hätten dort die Leichenteile entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der mutmaßlichen Täter sei sofort festgenommen worden, der zweite habe fliehen können, sich aber am Sonntag gestellt.