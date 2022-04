Krankenwagen FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Notfall Polizei in Anklam rettet vermisstes Mädchen vor Unterkühlung Von dpa | 08.04.2022, 18:29 Uhr | Update vor 14 Min.

Die Polizei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein vermisstes Mädchen vor Unterkühlung gerettet. Die 15-Jährige war am Donnerstagnachmittag von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden, weil sie nach der Schule nicht nach Hause gekommen war, teilte die Polizei am Freitag am mit. Man habe sofort die Ermittlungen aufgenommen und im Stadtgebiet von Anklam sowie den umliegenden Orten nach dem Mädchen gefahndet, jedoch zunächst ohne Erfolg.