Ein betrunkener Autofahrer, der zudem rasant unter Drogen- und Medikamenteneinfluss fuhr und keinen Führerschein mehr hatte, ist der Polizei in Güstrow ins Netz gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, schnitt der 40-Jährige am Dienstagabend mit dem Wagen eine Kurve derart, dass die Beamten im Gegenverkehr ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizisten drehten um und stoppten den Fahrer.