Innenministerium Polizei nimmt fast 130 Verkehrsunfälle pro Tag auf Von dpa | 05.03.2023, 10:46 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat in den ersten Monaten des Jahres knapp 130 Verkehrsunfälle pro Tag aufgenommen. „Bis Ende Februar kam es in unserem Land insgesamt zu 7456 Verkehrsunfällen. Das sind 272 mehr als noch im Vorjahr“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Sonntag. 2022 haben die Polizistinnen und Polizisten im Nordosten laut Pegel insgesamt mehr als 53.000 Verkehrsunfälle im Land registriert.