Ludwigslust-Parchim Polizei stoppt Pkw mit neun Insassen: Fahrer unter Drogen Von dpa | 16.01.2023, 13:17 Uhr

Ein mit neun Personen überbesetzter Pkw ist der Polizei am Sonntagmorgen (2.00 Uhr) in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ins Netz gegangen. Wie die Beamten in Ludwigslust am Montag mitteilten, stand der 28-jährige Fahrer zudem unter Drogeneinfluss, hatte keinen Führerschein und dem für maximal fünf Personen ausgelegten Auto fehlte der Versicherungsschutz.