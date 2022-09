Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Polizei sucht gestohlene Museumsstele Von dpa | 30.09.2022, 09:50 Uhr

Die Polizei in Neubrandenburg fahndet nach einer Museumsstele. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, haben Unbekannte die rund zwei Meter hohe Säule aus rostigem Stahl auf dem Gelände des Ex-Panzerreparaturwerkes am Tollensesee abgebaut und gestohlen. Sie hat mehrere museale Darstellungen und gehört zu einem Lehrpfad aus Cortenstahlsäulen zu geschichtlich bedeutsamen Orten in der größten Stadt der Mecklenburgischen Seenplatte. Auf dem Gelände am Seeufer war das größte Panzerreparaturwerk der Warschauer Paktstaaten in der DDR-Zeit angesiedelt.