ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Rostock Polizei sucht mit Bildern nach Falschgeldbetrügern Von dpa | 29.07.2022, 11:03 Uhr

Die Kriminalpolizei in Rostock sucht mit Fahndungsfotos nach zwei Falschgeldbetrügern. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, sollen die Männer vor allem seit Anfang Juni in mindestens 60 Fällen mit „Blüten“ bezahlt haben. Dabei wurden in unterschiedlicher Anzahl gefälschte 20-Euro- und 50-Euro-Scheine verwendet. Betroffen waren vor allem Geschäfte in Rostock und im östlichen Teil des Landkreises Rostock. Inzwischen seien über Videokameras Bilder von den jungen Tatverdächtigen entstanden. Die genaue Höhe des Schadens sei noch unklar.