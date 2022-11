Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Betrugsmasche Polizei warnt vor Buchclub-Betrug: Frau büßt 20.000 Euro ein Von dpa | 30.11.2022, 09:39 Uhr

Die Polizei in Neubrandenburg warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern mit der sogenannten Buchclub-Masche. In einem solchen Fall wurde eine Rentnerin aus Neubrandenburg um mehr als 20.000 Euro gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.