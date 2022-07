ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Ermittlungen Polizei Wismar fahndet nach Serienbrandstiftern Von dpa | 01.07.2022, 12:04 Uhr

Die Polizei in Wismar fahndet nach Brandstiftern. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurden in der Region Blowatz unweit von Wismar immer wieder Feuer gelegt, zuletzt am Donnerstagabend in einem Waldstück. Etwa 40 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um den Brand im Niendorfer Wald auf etwa 500 Quadratmetern zu löschen.