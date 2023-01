Zigaretten Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Polizei zerschlägt Bande von Zigarettenautomaten-Knackern Von dpa | 27.01.2023, 11:05 Uhr

Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine bundesweit agierende Bande von Zigarettenautomaten-Knackern zerschlagen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg sagte, wurden nach monatelangen Ermittlungen acht Verdächtige auf der Insel Rügen, in Niedersachsen und im sächsischen Zwickau festgenommen. Gegen alle acht Männer wurden inzwischen Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahles erlassen.