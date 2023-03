Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Polizeikontrolle: Rund 1800 Flaschen Schnaps sichergestellt Von dpa | 03.03.2023, 08:14 Uhr

Die Bundespolizei in Vorpommern ermittelt gegen drei Männer, die mit rund 1800 Flaschen Schnaps auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) gestellt wurden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte, wurden die beiden Transporter am Mittwoch bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass sie mit mehr als 220 vermutlich gestohlenen Kartons mit noch originalverpackten Flaschen Kräuterlikör, Wodka und Whisky beladen waren: Gesamtwert 35.000 Euro.