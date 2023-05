Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizeistatistik 2022: Weniger Delikte in Rostock Von dpa | 10.05.2023, 13:59 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt Rostock ist die Zahl der Straftaten entgegen dem Bundes- und Landestrend im Vorjahr zurückgegangen. 2022 seien 17.990 Straftaten registriert worden und damit 4,2 Prozent weniger als 2021, teilte die Polizei am Mittwoch in Rostock mit. Die meisten Delikte sind nach wie vor Diebstähle. Hier sei ein deutlicher Anstieg um 16 Prozent zu verzeichnen. 2022 waren es 5448 Fälle im Vergleich zu 4695 Fällen im Jahr 2021.