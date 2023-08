Landespolizei Polizeitaucher fündig: Hinweis auf Flugzeug nicht bestätigt Von dpa | 23.08.2023, 15:55 Uhr Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Auf dem Grund der Seen in Schwerin liegt noch viel, was dort nicht hingehört. Das merken auch die Taucher der Polizei, die von Zeit zu Zeit dort Einsätze üben.