Vorpommern-Rügen Polizisten als Pferdebändiger: Zwölf Tiere eingefangen Von dpa | 23.05.2022, 15:39 Uhr

Als „Pferdeflüsterer“ haben sich Polizisten am Wochenende in Stralsund betätigen müssen - was auch geklappt hat. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war eine Herde von zwölf Tieren am frühen Sonntagmorgen von einer Koppel im Osten der Stadt ausgebrochen. Zeugen riefen die Polizei, die mit vier Streifenwagen und neun Beamten anrückte.