Post Foto: Monika Skolimowska/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild up-down up-down Standorte Post hat Probleme bei Erfüllung der Filialnetz-Pflicht Von dpa | 01.03.2023, 11:03 Uhr

Die Deutsche Post hat weiterhin etwas zu wenige Filialen auf dem Land - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wie aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, waren der Aufsichtsbehörde Ende Januar in Deutschland 174 Standorte bekannt, die trotz staatlicher Vorschrift nicht besetzt waren. Ende Dezember waren es laut Netzagentur 140 gewesen - den Zahlen zufolge hat sich das Problem verschärft. Von den 140 lagen 6 im Nordosten.