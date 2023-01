Warnstreiks bei der Post Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Tarife Postboten im Norden erneut im Warnstreik Von dpa | 27.01.2023, 11:54 Uhr

Beschäftigte der Post haben ihren Warnstreik im Norden fortgesetzt. Am Freitag und Samstag seien mit Beginn der Frühschicht Postboten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, die Arbeit niederzulegen und so den Forderungen nach mehr Lohn Nachdruck zu verleihen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Nach deren Angaben bleiben damit mehr als zwei Millionen Postsendungen unbearbeitet.