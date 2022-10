FDP-Politikerin Karoline Preisler Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Verfassungsgericht Preisler soll Brandenburger Verfassungsrichterin werden Von dpa | 04.10.2022, 13:17 Uhr

Die Brandenburger Liberalen haben die FDP-Politikerin Karoline Preisler aus Mecklenburg-Vorpommern als Kandidatin für das Landesverfassungsgericht in Potsdam vorgeschlagen. Preisler sei eine herausragende Persönlichkeit mit einer ostdeutschen Biografie, teilte der Brandenburger FDP-Landesvorsitzende Zyon Braun am Dienstag mit. „Gerade während der Corona-Pandemie hat sie sich um Dialog und Aufklärung bemüht. Wir freuen uns, dass sie zukünftig Verantwortung in Brandenburg übernehmen möchte.“ Die FDP sei zuversichtlich, dass Preisler eine gute Chance habe, eine Mehrheit des Landtags zu bekommen. Der Regisseur Andreas Dresen („Gundermann“) scheidet im November als Brandenburger Verfassungsrichter aus.