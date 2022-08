Oldtimer Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Premieren-Oldtimerrallye mit Schauspieler Schönemann Von dpa | 31.08.2022, 08:32 Uhr

Autoliebhaber können in den nächsten Tagen in Mecklenburg-Vorpommern und im Norden Brandenburgs mehr als 100 Oldtimer bei einer Premierenrallye erleben. Anlass ist die 1. Röhrl-Klassik, an der auch der mecklenburgische Schauspieler Hinnerk Schönemann teilnimmt, wie die Veranstalter am Mittwoch in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) mitteilten. Der Tourismusort dient seit Mittwoch als Basis der etwa 220 Teilnehmer, die diesmal ausschließlich luftgekühlte Autos der Marke Porsche der Baujahre 1955 bis 1998 fahren dürfen. „Wir hatten keine Probleme, genug Teilnehmer zu finden“, sagte der Sprecher. Schönemann lebt unter anderem in Plau (Ludwigslust-Parchim).