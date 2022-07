Alexander Kruggel und Katharina Golze streiten über die Chancen und Hürden der Vier-Tage-Woche in MV. FOTO: Hannes Mekelburg up-down up-down Pro und Kontra Ist die Vier-Tage-Woche ein Zukunftsmodell für MV? und | 01.07.2022, 12:38 Uhr Von Alexander Kruggel Katharina Golze | 01.07.2022, 12:38 Uhr

Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende: Was wie ein Traumjob klingt, wird in Firmen in MV bereits Wirklichkeit. Katharina Golze und Alexander Kruggel streiten über die Chancen und Hürden.