Frau in Büro Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down Statistik Pro-Kopf-Jahresarbeitzeit in MV deutlich über Durchschnitt Von dpa | 23.03.2023, 16:46 Uhr

Erwerbstätige in Mecklenburg-Vorpommern müssen zwar von Jahr zu Jahr weniger Stunden arbeiten, liegen mit ihrer durchschnittlichen Jahresarbeitszeit aber weiterhin deutlich über dem deutschlandweiten Niveau. Wie das Statistische Amt am Donnerstag in Schwerin unter Berufung auf jüngste Daten des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder mitteilte, betrug 2022 die jährliche Pro-Kopf-Arbeitszeit im Nordosten durchschnittlich 1370 Stunden. Das waren 29 Stunden oder umgerechnete fast vier Arbeitstage mehr als im Bundesdurchschnitt.