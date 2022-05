FKK-Strände gibt es viele in Mecklenburg-Vorpommern. FOTO: Symbolfoto: dpa/Bernd Wüstneck Debatte aus Göttingen Pro und Contra: Braucht es Oben-ohne-Tage in Freibädern? Von Katharina Golze und Christina Köhn | 06.05.2022, 17:34 Uhr

In den Freibädern in Göttingen können Männer wie Frauen am Wochenende oben ohne baden. Sollte es auch in MVs Bädern nackte Oberkörper geben? Ein Pro und Contra.