Elizabeth Prommer Foto: Christoph Soeder/dpa/Archiv up-down up-down Medienwissenschaftlerin Prommer wird Rektorin der Universität Rostock Von dpa | 26.10.2022, 18:27 Uhr

Mit Elizabeth Prommer tritt erstmals in der gut 600-jährigen Geschichte der Universität Rostock eine Frau an die Spitze der traditionsreichen Bildungseinrichtung. Bei der turnusmäßigen Rektorenwahl am Mittwochabend erhielt die 57-jährige Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin im zweiten Wahlgang die erforderliche Stimmenzahl der insgesamt 65 Mitglieder des Konzils, teilte die Universität mit. Im ersten Wahlgang hatte keiner der beiden Kandidaten die vorgeschriebene Mindestzahl von 33 Stimmen erreicht.