Ein 33-Jähriger wählte am Montagabend den Notruf, nachdem er kurz zuvor ausgeraubt wurde. Ein 49-jähriger Bekannter soll den Mann plötzlich mit einer Machete, die er an dessen Kopf hielt, bedroht und Geld gefordert haben. Beide zelteten zuvor einige Nächte gemeinsam in Prora in den Dünen an einem Waldstück.

Der Angreifer sprühte dem 33-Jährigen zudem Pfefferspray ins Gesicht. Dann stahl er ihm einen Beutel, in dem sich Bargeld und einige persönliche Gegenstände befanden.

Tatverdächtiger wurde schnell entdeckt

Polizeibeamte konnten den Beschuldigten in der Nähe des Tatorts ausfindig machen. Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Waffe und ein weiteres Einhandmesser sowie das Diebesgut wurden sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz eröffnet.