Umwelt Protest gegen großflächige Wald-Abholzung für Gewerbepark Von dpa | 28.09.2022, 15:49 Uhr

Umweltschützer haben am Mittwoch bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen die geplante Abholzung von bis zu 130 Hektar Wald für einen Gewerbepark an der A14 demonstriert. Mit Plakaten wie „Wald statt Asphalt“ oder „Wald for Future“ verliehen sie ihrer Forderung Nachdruck, den Wald zu erhalten. Zu der Protestaktion aufgerufen hatte die Umweltschutzorganisation BUND.