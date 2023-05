Protestaktion gegen LNG-Terminal auf Rügen Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Demonstrationen Protest gegen LNG: Aktivisten besetzen Pipeline-Röhren Von dpa | 08.05.2023, 12:40 Uhr

Aus Protest gegen Terminals für Flüssigerdgas (LNG) sind Aktivisten auf Rügen auf Pipeline-Röhren geklettert, die für den Bau einer solchen Anlage gedacht sind. Nach Angaben eines dpa-Reporters stiegen am Montag rund ein Dutzend Menschen in Mukran auf die Röhren, die dort noch vom Bau der deutsch-russischen Ostseegaspipeline Nord Stream 2 lagern und entrollten Banner. Die Bundesregierung hatte die Röhren für den Bau eines am Standort Rügen geplanten LNG-Terminals gekauft. Auf Twitter dokumentierte die Gruppe „Ende Gelände“ die Aktion. Man habe die Pipelines blockiert, sagte eine Aktivistin in einem Video. Sauberes Gas sei „eine dreckige Lüge“.