Migration Protest wegen geplanter Flüchtlingsunterkünfte Von dpa | 05.03.2023, 12:37 Uhr

Im Landkreis Nordwestmecklenburg haben am Samstag an mehreren Orten mehr als 1000 Menschen gegen neue Flüchtlingsunterkünfte protestiert. In dem Ort Neukloster versammelten sich am Nachmittag etwa 950 Menschen, um dort gegen eine geplante Containerunterkunft zu protestieren, teilte die Polizei Wismar mit. Den Angaben zufolge wurde sowohl während als auch nach der Versammlung Pyrotechnik gezündet, weshalb die Polizei gegen mehrere Personen Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz einleitete. Am angemeldeten Gegenprotest nahmen 90 Menschen teil.