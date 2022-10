Protestaktion von Unternehmern gegen Energiepolitik Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down „Unternehmeraufstand MV“ Proteste gegen Energiepolitik: Autokorsos im Nordosten Von dpa | 13.10.2022, 19:17 Uhr

Mit Autokorsos haben Menschen in mehreren Städten in Mecklenburg-Voropommern gegen die Energiepolitik protestiert. In Rostock, Schwerin, Stralsund und Greifswald setzten sich nach Angaben der Polizei die Fahrzeugkolonnen nach und nach in Bewegung. Ersten Zählungen zufolge sammelten sich in Rostock über 100 und in Güstrow rund 150 Fahrzeuge. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen. In Parchim nahmen laut Polizei knapp 200 Fahrzeuge an einem Autokorso teil, auch dort kam es zu Verkehrsbehinderungen.